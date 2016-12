Turchia, i giudici salvano Gezi Park

foto Reuters Correlati Turchia, nuovi scontri a piazza Taksim. La polizia arresta i medici dei manifestanti

Istanbul, migliaia in marcia verso Taksim 19:06 - Un tribunale turco ha annullato il progetto immobiliare sull'area di Gezi Park e piazza Taksim a Istanbul. Il piano edilizio di costruire una moschea e un centro commerciale a giugno aveva scatenato una protesta popolare, che si era trasformata in una contestazione al governo. Il premier Erdogan ha promesso che avrebbe bloccato il progetto fino alla definitiva pronuncia della magistratura sui ricorsi presentati.

Il tribunale amministrativo ha preso la decisione ai primi di giugno, nel momento più caldo delle proteste contro il progetto, secondo un avvocato dei ricorrenti. Non è chiaro perché la sentenza sia stata resa noto solo ora.



E' presumibile che le autorità turche faranno appello contro la decisione. Si tratta però di una prima vittoria per i contestatori, anche se non definitiva. Il progetto di ricostruire una caserma ottomana, una moschea e un centro commerciale sull'area del parco e della piazza adiacente, ai primi di giugno aveva scatenato una protesta popolare, che si era trasformata in una contestazione al governo Erdogan, accusato di essere autoritario e di voler islamizzare il paese. Il parco era stato occupato dai manifestanti, la polizia aveva reagito con violenza e negli scontri erano morti quattro manifestanti e un poliziotto.



Erdogan all'inizio aveva tenuto una linea dura, attirandosi le critiche di molti governi occidentali. Poi il 14 giugno aveva ceduto, annunciando che avrebbe bloccato il progetto fino alla definitiva pronuncia della magistratura sui ricorsi presentati, e quindi, in caso di approvazione, avrebbe indetto un referendum popolare.