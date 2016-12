Belgio, re Alberto II abdica dopo 19 anni

foto Ansa Correlati Re Alberto II, il sovrano che ha abdicato 22:23 - Il nuovo sovrano del Belgio sarà il primogenito principe ereditario Filippo. Lo ha annunciato re Alberto II durante il discorso alla nazione, confermando la sua abdicazione il prossimo 21 luglio, giorno della festa nazionale. - Il nuovo sovrano del Belgio sarà il primogenito principe ereditario. Lo ha annunciato redurante il discorso alla nazione, confermando la sua abdicazione il prossimo 21 luglio, giorno della festa nazionale.

"Constato che la mia età e il mio stato di salute non mi permettono più di esercitare la mia funzione come vorrei". Con queste parole il Re Alberto del Belgio ha annunciato "con serenità" la sua abdicazione alla nazione in un messaggio televisivo, sottolineando che "l'avvenire del paese è in mani molto buone". Sul suo successore, il figlio primogenito 53enne Filippo, ha aggiunto: "Il principe Filippo è ben preparato per succedermi, gode insieme alla principessa Matilde di tutta la mia fiducia".



Succeduto al fratello - Alberto II, classe 1934, era in carica dal 9 agosto 1993 ed era succeduto al fratello Baldovino I a pochi giorni dalla sua morte. Prima della corona, Alberto era stato presidente della Corce Rossa belga e poi presidente onorario dell'ufficio belga per il commercio estero. Nel 1959 sposò Paola Ruffo di Calabria, discendente da una nobile famiglia italiana, dalla quale ha avuto tre figli: Filippo (il successore), Astrid e Lorenzo.