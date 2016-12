18:31 - “Ero solo stanca”. Con queste parole la ragazza del video ha giustificato il pisolino che stava facendo sulla banchina della metropolitana, dove ha rischiato la vita. La giovane si trovava lungo la linea metro di Praga, in attesa del treno. Dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza si vede la ragazza ciondolare, ormai addormentata in piedi, ad alcuni centimetri dalle rotaie. Dopo pochi secondi cade, con gli altri passeggeri che, non avendo subito compreso la gravità della situazione, non riescono a trattenerla. Fortunatamente però il corpo della ragazza si ferma proprio tra un binario e l’altro, così il treno in arrivo le passa sopra senza colpirla. Dopo lo spavento, la ragazza viene aiutata a rialzarsi, tornando sulla banchina praticamente illesa. La giovane donna ha poi rifiutato sia la visita medica che il test alcolemico.