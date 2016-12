Usa, manger di Tiffany ruba e vende gioielli

12:14 - Una manager di Tiffany, Ingrid Ledheras Hokun, 46 anni, ha lavorato fedelmente per il celebre marchio per più di vent'anni. Da semplice assistente agli acquisti era diventata una manager, ma davanti a tutti quei gioielli la donna deve aver perso il controllo e, aperte le casse, ha rubato un bottino di 165 pezzi, tra cui anelli, bracciali, orecchini e diamanti per un valore di 1 milione e trecento mila dollari. Dopo aver venduto la refurtiva è stata scoperta dal Fbi ed ora rischia trenta anni di carcere.