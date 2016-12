Egitto, golpe dei militari: Morsi destituito, sospesa la Costituzione

23:26 Scontri nel nord del Paese: 4 morti

Quattro persone sono morte negli scontri tra militari e manifestanti fedeli all'ormai ex presidente Morsi nella città di Marsa Matrouh, nel nord dell'Egitto. La tensione è salita dopo l'annuncio del fine della presidenza Morsi e l'ufficializzazione della road map della transizione.

23:16 Morsi in un video: "Sono io il presidente eletto"

"Io sono il presidente eletto dell'Egitto". Lo ha detto Mohamed Morsi in un video registrato diffuso mercoledì sera. Nel filmato, con immagini instabili e di cattiva qualità, Morsi ha "chiesto al popolo di difendere la legittimità".

23:14 Scontri ad Alessandria d'Egitto

Sostenitori e oppositori del presidente egiziano deposto Mohamed Morsi si sono scontrati ad Alessandria d'Egitto, dopo l'annuncio della sua rimozione. Secondo testimoni, sono volate pietre e mattoni e si sono sentiti colpi di arma da fuoco. La polizia ha reso noto di aver chiesto rinforzi.

22:14 Oscurate le tv dei salafiti e della Fratellanza

Subito dopo l'annuncio della road map, che di fatto ha deposto il presidente Mohamed Morsi, sono state oscurate la tv della Fratellanza, Misr 25, e due emittenti vicine ai salafiti, el Hafez (il guardiano) e el Naas (la gente).

21:44 Morsi: "Opporsi pacificamente alla road map"

Il presidente Mohamed Morsi "sollecita civili e militari a rispettare la legge e la costituzione a non accettare il golpe che riporta indietro l'Egitto". Lo si legge in un tweet diffuso dalla presidenza egiziana, nel quale Morsi invita tutti a evitare spargimento di sangue.

21:42 Baradei: "Road map garantisce elezioni e conciliazione"

La road map per la transizione garantisce elezioni presidenziali anticipate, risponde alle domande del popolo, realizza "una vera conciliazione" e rimette in marcia il processo della rivoluzione del 2011. Lo ha affermato il portavoce delle opposizioni egiziane Mohamed el Baradei.

21:35 Imam e papa copto confermano sostegno a road map

Il gran imam di Al Azhar Ahmed el Tayyeb e il capo della chiesa copta Tawadros hanno preso la parola dopo il ministro della difesa egiziano per dare il loro sostegno alla road map. Il primo ha sostenuto la convocazione di elezioni presidenziali anticipate, mentre Tawadros ha assicurato che tutti "saranno protetti".

21:34 Ministro difesa: "Morsi non ha risposto alla gente"

Malgrado i tentativi delle forze armate di spingere al dialogo e allentare la tensione, il presidente Mohamed Morsi "non ha risposto alle domande della gente". Lo ha detto il ministro della Difesa egiziano, Abdel Fattah el Sissi, annunciando in tv la road map della transizione.

21:14 Ecco la road map: potere alla Corte Costituzionale

Il ministro della Difesa egiziano, Abdel Fattah el Sissi, ha parlato in tv al Paese confermando che dopo una fase di transizione si tornerà alle urne per le elezioni presidenziali anticipate. "La Costituzione è stata sospesa temporaneamente e i poteri vanno al presidente della Corte Costituzionale", ha spiegato. All'annuncio, Piazza Tahrir è letteralmente esplosa di gioia: fuochi d'artificio a raffiche illuminano la zona stracolma di manifestanti.

21:04 Militari: "Morsi non è più presidente da alcune ore"

Mohamed Morsi è stato informato dai militari di non essere più presidente dell'Egitto dalle 19 di stasera, la stessa ora in Italia, in seguito al fallimento dei negoziati con i militari per lasciare il potere. Lo afferma una fonte militare.

20:21 Pronta la road map dell'Egitto

Il gran imam di al Azhar, il papa Tawadros II e il portavoce delle opposizioni Mohamed El Baradei, si rivolgeranno al popolo egiziano in presenza di quadri militari e responsabili del movimento dei Ribelli per annunciare l'accordo raggiunto durante l'incontro con i vertici delle forze armate sulla road map proposta per uscire dalla crisi politica attuale, che comprende le tappe future ''per una corta fase transitoria seguita da elezioni presidenziali e parlamentari''. Lo annuncia l'agenzia Mena

20:17 "Morsi esautorato"

Il presidente egiziano Mohamed Morsi ''non fa più parte del processo decisionale e non è più in condizioni di assumere alcuna decisione politica'': lo scrive - secondo quanto riferisce la Cnn - il principale quotidiano egiziano al Ahram, citando un alto funzionario.

19:34 Usa: serve soluzione politica

Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la situazione in Egitto, ha affermato il Dipartimento di Stato, aggiungendo che una soluzione politica pacifica e l'opzione migliore.

19:30 Usa: "Morsi ascolti la gente"

Il presidente Morsi deve fare di più per rispondere alle preoccupazioni del popolo egiziano. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano.

18:50 Blindati presso il palazzo presidenziale

Blindati e forze speciali si stanno dispiegando nella zona attorno al palazzo presidenziale di Ittahadeya per impedire che ci siano contatti fra i manifestanti anti Morsi che protestano davanti al palazzo e i pro, che sono davanti alla moschea di Rabaa el Adaweya, che dista qualche chilometro. Lo riferiscono fonti della sicurezza.

Ultimo aggiornamento 23:26