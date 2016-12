Datagate, ripartito il volo di Evo Morales

foto Reuters Correlati Snowden rinuncia all'asilo politico in Russia

Snowden, M5S: una mozione per l'asilo

Snowden, bloccato a Vienna il volo di Evo Morales 18:42 - Anche l'Italia, oltre a Portogallo e Francia, avrebbe vietato l'ingresso nei propri cieli all'aereo decollato da Mosca con a bordo il presidente della Bolivia, Evo Morales. La decisione era stata presa per il timore che sull'aereo potesse viaggiare anche Edward Snowden, la "talpa" del Datagate. L'aereo di Morales era stato fatto atterrare a Vienna prima di poter ritornare in patria. - Anche l, oltre a Portogallo e Francia, avrebbecon a bordo il presidente della Bolivia,. La decisione era stata presa per ilpotesse viaggiare anche, la "talpa" del. L'aereo di Morales era stato fattoprima di poter ritornare in patria.

L'aereo di Evo Morales, dopo aver lasciato l'aeroporto di Vienna, è atterrato alle Canarie, da dove tornerà a La Paz. Nella notte la vicenda Snowden si era fatta complicata, trascinandosi dietro nuovi attriti internazionali. Subito dopo l'atterraggio a Vienna, però, il governo di La Paz aveva smentito ripetutamente che la "talpa" del Datagate fosse a bordo dell'aereo.



Bolivia: "Snowden a bordo? Bugia degli Stati Uniti" - "E' stata messa a rischio la vita del presidente Morales", ha detto il ministro della difesa boliviano, Ruben Saavedra, che si trovava nell'aereo, bloccato "in pieno volo, a pochi minuti all'ingresso nello spazio aereo francese". "Il signor Snowden non ha mai avuto alcun contatto con le nostre autorità e ancora meno poteva essere a bordo. E' una bugia degli Stati Uniti utilizzata poi da alcuni governi europei, in questo caso Francia e Portogallo", ha sottolineato Saavedra.



Nel ricordare che Lisbona aveva dato via libera "per rifornirci di combustibile nel suo territorio" prima di attraversare l'Atlantico, Saavedra ha aggiunto che poco prima del decollo da Mosca "le autorità portoghesi ci hanno avvertito che "per problemi tecnici" potevamo solo sorvolare il loro spazio aereo, ma non atterrare".



"Nessuna richiesta di asilo da Snowden alla Bolivia" - "Non abbiamo niente da nascondere", ha proseguito il ministro, precisando che se Snowden presenterà una richiesta di asilo politico, La Paz "la esaminerà. Non siamo a conoscenza di alcuna richiesta in questo senso. Nell'ambito del diritto internazionale - ha puntualizzato Saavedra - tali richieste possono essere presentate e i governi hanno poi a loro volta tutto il diritto di concedere, oppure no, l'asilo".



"Da Italia autorizzazione per volo Morales" - Le autorità italiane hanno "confermato" che l'autorizzazione per il sorvolo dello spazio aereo italiano dell'aereo di Evo Morales è "vigente". Lo ha detto l'ambasciatore della Bolivia in Italia, Antolin Ayaviri Gomez, affermando di aver parlato con la "Farnesina e lo Stato maggiore" italiano.