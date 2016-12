Egitto, nuovi scontri nella notte: 16 morti

foto Ap/Lapresse Correlati Egitto, Morsi respinge ultimatum dell'esercito

Le immagini degli scontri all'Università de Il cairo 06:59 - Sale a 16 morti e oltre 200 feriti il bilancio degli scontri avvenuti vicino all'Università de Il Cairo. Secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità, alcuni uomini non identificati hanno attaccato un gruppo di seguaci del presidente egiziano Mohamed Morsi. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate egiziane (Scaf) intanto ha fatto saperedi essere pronto a morire per difendere il popolo dell'Egitto contro i terroristi, i radicali o i pazzi. - Sale a 1il bilancio degli scontri avvenuti vicino all'. Secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità, alcuni uomini non identificati hanno attaccato un gruppo di seguaci del presidente egiziano Mohamed Morsi. Ilegiziane (Scaf) intanto ha fatto saperedi esserecontro i terroristi, i radicali o i pazzi.

Morsi: "Proteggerò la democrazia a costo della mia vita" - Nella serata di martedì, a poche ore dalla fine dell'ultimatum di 48 ore dato dai militari alle forze politiche egiziane, Mohamed Morsi è apparso in tv per ribadire il suo no a qualsiasi diktat. "Le elezioni sono state libere e rappresentative della volontà popolare", ha detto Morsi sottolineando di essere stato "il primo leader egiziano ad essere stato eletto democraticamente".



"Non farò nessun passo indietro", ha quindi assicurato il presidente che è detto pronto a proteggere la democrazia "a costo della sua vita". "Non lasciatevi rubare la vostra rivoluzione", ha aggiunto il presidente che, pur ammettendo di "aver commesso degli errori", ha invitato gli egiziani a non attaccare le forze armate, la polizia e a non scontrarsi tra di loro.