foto Ap/Lapresse

00:31

- Il presidente egiziano, Mohamed Morsi, parlando in diretta tv, ha detto che non farà nessun passo indietro e proteggerà la democrazia con la "sua vita". "Non lasciatevi rubare la vostra rivoluzione". "L'esercito egiziano deve tornare alle sue normali funzioni", ha aggiunto, invitando gli egiziani a non attaccare le forze armate, la polizia e a non scontrarsi tra di loro.