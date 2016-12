foto Afp

19:57

- Anche la Germania ha rifiutato la domanda di asilo di Edward Snowden, la "talpa" che con le sue dichiarazioni ha dato vita allo scandalo Datagate. "Le condizioni per una richiesta in tal senso non sono state soddisfatte", hanno fatto sapere i ministri degli Esteri e dell'Interno in una nota comune. Prima di Berlino la richiesta di Snowden era stata rigettata anche da Polonia, India, Brasile e Olanda.