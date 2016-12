foto Ansa

19:32

- E' di un disperso e sei feriti non gravi il bilancio provvisorio del naufragio di un impianto di Saipem in Congo. A capovolgersi ed affondare è stato il Perro Negro 6, che stava operando nelle acque tra l'Angola e il Congo. Secondo quanto si apprende, il disperso non sarebbe di nazionalità italiana. A bordo dell'impianto si trovavano 103 membri dell'equipaggio: il personale è stato evacuato e al momento non risultano inquinamenti ambientali.