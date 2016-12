foto Ap/Lapresse

16:57

- I militari dell'esercito egiziano sono stati dispiegati nelle strade di Suez, dopo i disordini di ieri fra pro e anti Morsi che hanno provocato 45 feriti. In vista dell'avvicinarsi dello scadere dell'ultimatum fissato dai militari domani pomeriggio, è stato innalzato in tutto il Paese il livello di allerta. Gli oppositori del presidente Morsi hanno intanto indicato in Mohamed El Baradei, ex direttore dell'Aiea, il loro rappresentante.