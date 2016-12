foto Reuters

16:13

- Il governo "sta valutando la situazione e si pronuncerà molto presto" sul caso di Edward Snowden e sulla sua richiesta di asilo presentata all'Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina che sottolineano come siano però evidenti anomalie nella domanda presentata dalla "talpa" del Datagate: la richiesta è stata infatti inviata via fax e il richiedente non si trova sul territorio italiano, come richiesto invece dalla procedura.