14:56

- "Non c'è stato alcun passaggio illegale di dati dall'Italia agli Stati Uniti. Tutto è avvenuto nel rispetto delle norme in vigore. Non esiste nessun Grande fratello illegale". Parola di Giacomo Stucchi, presidente del Copasir (Comitato parlamentare sicurezza Repubblica), al termine dell'audizione del direttore del Dis (Dipartimento informazioni sicurezza), Giampiero Massolo, in cui si è trattato anche del caso Datagate.