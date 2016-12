foto Afp

12:59

- La richiesta di asilo presentata da Edward Snowden, la talpa del Datagate, non è legalmente ammissibile "perché non si trova in territorio spagnolo". Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Jose Manuel Garcia-Margallo. Sulla stessa linea anche la Polonia secondo cui "la richiesta non è formalmente corretta". Secco no anche dall'India che ha annunciato di aver rigettato l'istanza. Sono 21 i Paesi a cui Snowden ha inoltrato la domanda.