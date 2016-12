Snowden chiede asilo politico anche all'Italia

foto Reuters Correlati Edward Snowden torna a parlare e fa tremare gli Stati Uniti: "Presto nuove rivelazioni"

Antonio Tajani a Tgcom24: "Occorre capire cosa è successo e chi è il responsabile" 09:46 - Sono 21 i Paesi ai quali Edward Snowden, la talpa del Datagate, ha chiesto asilo politico. Secondo quanto riporta il sito di Wikileaks, tra questi ci sarebbe anche l'Italia. E oltre al nostro, tra i Paesi in cui Snowden sta cercando rifugio ci sono anche Germania, Francia e Spagna. E ancora: Austria, Bolivia, Brasile, Cina, Cuba, Finlandia, Irlanda, Olanda, Nicaragua, Polonia, Russia, Svizzera, Venezuela, Norvegia. - Sonoai quali, la talpa del Datagate, ha chiesto. Secondo quanto riporta il sito di Wikileaks, tra questi ci sarebbe anche. E oltre al nostro, tra i Paesi in cui Snowden sta cercando rifugio ci sono anche Germania, Francia e Spagna. E ancora: Austria, Bolivia, Brasile, Cina, Cuba, Finlandia, Irlanda, Olanda, Nicaragua, Polonia, Russia, Svizzera, Venezuela, Norvegia.

Le richieste di asilo sono state presentate il 30 giugno al consolato russo dell'aeroporto moscovita, nella cui zona di transito si trova Snowden, da Sara Harrison, avvocato attivista di Wikileaks. Anche se il presidente venezuelano Nicolas Maduro si è affrettato a precisare che Snowden al suo Paese non ha chiesto asilo politico. Maduro ha però aggiunto che a suo avviso l'americano merita di avere protezione in conformità con il diritto internazionale umanitario come persona che ha rivelato la verità. Ieri si era diffusa la voce con l'ex agente Cia potesse partire con Maduro, che si trovava nella capitale russa per il forum dei Paesi esportatori di gas, tra cui appunto il Venezuela.



Nuove rivelazioni - Da parte sua, Snowden annuncia nuove rivelazioni e sferra un attacco a Obama. "Contro di me usano gli strumenti dell'aggressione politica", dice in un articolo pubblicato su Wikileaks. Obama, continua, "mi ha trasformato in un cittadino senza patria" annullandogli il passaporto e "usando la cittadinanza come fosse un'arma". E ancora, aggiunge, "ha fatto pressione sulle nazioni a cui ho chiesto asilo perché me lo neghino".