Il presidente egiziano, Mohamed Morsi, ha avuto un colloquio telefonico col presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Gli Usa chiedono che si ascoltino i manifestanti. Intanto il leader egiziano ha respinto l'ultimatum di 48 ore lanciato dalle forze armate dicendo che le affermazioni dell'esercito non sono state da lui prese in considerazione. Poi, parlando nella notte in diretta tv, ha detto che proteggerà la democrazia "con la sua vita".

Morsi ha chiesto all'esercito di ritirare il suo ultimatum riaffermando la sua "legittimità costituzionale". Le forze armate respingono però le "accuse di golpe" e affermano e che il loro ultimatum è mirato a "spingere le forze politiche a raggiungere un consenso" dopo avere ascoltato le richieste della piazza. Intanto il ministro degli Esteri Kamel Amr ha offerto le proprie dimissioni.



Il premier Qandil pronto a dimettersi - Il premier egiziano Hisham Qandil ha messo a disposizione il suo mandato nella mani del presidente Mohamed Morsi, se queste possono contribuire ad allentare la crisi in atto. Lo riferiscono fonti della presidenza egiziana. Intanto è una raffica di dimissioni al governo. Dopo i due portavoce della presidenza ha lasciato anche il portavoce del consiglio dei ministri egiziano Alaa el Hadidi.



Obama: "Morsi ascolti il popolo" - La Casa Bianca riferisce che Obama, che si trova in Tanzania, ha detto al presidente Morsi che "gli Stati Uniti sono impegnati nel processo democratico egiziano e non si schierano con nessuna della parti. "Il presidente Obama ha incoraggiato Morsi a mostrarsi sensibile alle preoccupazioni dei dimostranti ed ha sottolineato che l'attuale crisi può essere risolta solo attraverso un processo politico", si legge nella nota.



Sale la tensione, dispiegato l'esercito - I militari dell'esercito egiziano sono stati dispiegati nelle strade di Suez, dopo i disordini fra pro e anti Morsi che hanno provocato 45 feriti. In vista dell'avvicinarsi dello scadere dell'ultimatum, è stato innalzato in tutto il Paese il livello di allerta. Gli oppositori del presidente Morsi hanno intanto indicato in Mohamed El Baradei, ex direttore dell'Aiea, il loro rappresentante.



Morsi in tv: "Difenderò la democrazia con la vita" - Il presidente egiziano, Mohamed Morsi, parlando nella notte in diretta tv, ha detto che non farà nessun passo indietro e proteggerà la democrazia con la "sua vita". "Non lasciatevi rubare la vostra rivoluzione". "L'esercito egiziano deve tornare alle sue normali funzioni", ha aggiunto, invitando gli egiziani a non attaccare le forze armate, la polizia e a non scontrarsi tra di loro.



"Le elezioni sono state libere, l'Egitto è di tutti" - "Le elezioni egiziane sono state libere e rappresentative della volontà popolare". Lo ha detto il presidente egiziano, Mohamed Morsi, in diretta tv, sottolineando di essere il "primo leader egiziano ad essere stato eletto democraticamente". "Ho fatto degli errori. La corruzione e altre sfide ereditate dal vecchio regime, rimangono, ci vuole tempo per risolverle". Ma "l'Egitto è di tutti", ha aggiunto, rivolgendosi "all'opposizione onesta".



Scontri al Cairo, 7 morti e decine di feriti - Intanto sette persone sono morte in scontri tra manifestanti nel quartiere Giza, al Cairo. Lo riferiscono fonti mediche. Decine di persone sono rimaste ferite, anche gravemente, con colpi d'arma da fuoco.