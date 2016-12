Razzo russo precipita dopo lancio

foto Da video Correlati

- Lancio fallimentare per un per un razzo russo partito dal cosmodromo kazako di Baikonur. Il razzo si è schiantato al suolo poco essersi staccato da terra. A bordo non c'erano uomini ma tre satelliti per navigazione. La televisione statale Rossiya-24 ha mostrato il filmato del Proton-M mentre cambia itinerario, si avvita su se stesso e, quindi, precipita al suolo in una palla di fuoco.