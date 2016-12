foto Ap/Lapresse

- L'alleanza degli islamici egiziani, che comprende anche i Fratelli musulmani, si è detta contraria al tentativo avviato da alcuni di sfruttare l'esercito "per attaccare la legittimità" in maniera parziale, rischiando un colpo di Stato. L'alleanza ha aggiunto di essere pronta a rispettare tutte le iniziative in corso per risolvere la crisi politica del paese, ma occorre rispettare i principi costituzionali.