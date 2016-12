foto Ap/Lapresse

17:15

- In Egitto anche le forze armate danno 48 ore di tempo alle forze politiche, guidate da Morsi, per rispondere alla richieste del popolo per uscire dalla crisi. In caso contrario, avvertono, saranno obbligate a presentare una road map la cui applicazione sarà controllata "direttamente", come hanno detto alla tv di Stato. L'annuncio è stato accolto, in piazza Tahrir, da un immenso boato. La folla ha gridato: "Il popolo vuole la caduta del regime".