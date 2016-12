foto Ansa

- L'ira francese sugli Usa, travolti dallo scandalo Datagate. "Non potranno esserci negoziati o transazioni con gli Stati Uniti fintanto che non avremo ottenuto da Washington le garanzie di uno stop allo spionaggio cui sono vittime la Francia e l'Unione europea", ha detto il presidente Hollande, a margine di una visita a Lorient, in Bretagna. Questo vale "per la Francia, ma anche per tutta l'Ue e tutti i partner degli Stati Uniti", ha precisato.