Rally Polonia, auto finisce tra la folla: 17 feriti

09:45 - Drammatico incidente al rally Gran Turismo di Poznan, in Polonia. Il pilota della supercar svedese Koenigsegg, a pochi metri dal via, perde il controllo della vettura finendo per centrare in pieno l’ala di spettatori a lato del percorso. Diciassette le persone coinvolte, tra cui due bambini: una nota rilasciata dall’ufficio del governatore provinciale della città polacca parla di dodici feriti gravi, ma non in pericolo di vita.

Come si nota nel video, il pilota norvegese stava prendendo velocità su un tratto di strada rettilineo, non particolarmente impegnativo e dunque circondato da semplici transenne. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, le autorità locali sono a lavoro per chiarire cosa sia accaduto: c'è la possibilità che all'origine dello sbandamento ci sia un asfalto in condizioni non ideali, ma gli inquirenti stanno anche accertando se il norvegese avesse esperienza sufficiente per guidare un'auto la cui velocità di punta supera i 400 km/h. Il fatto è avvenuto nel corso di un’esibizione di auto sportive di lusso, una tre giorni di gare amatoriali cui partecipano oltre 150 piloti da tutta Europa