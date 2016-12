foto Ap/Lapresse Correlati Egitto, elicotteri su Tahrir sventolano bandiere

Egitto, esercito e opposizione lanciano un ultimatum a Morsi

Migliaia in piazza contro Morsi 17:00 - L'opposizione e l'esercito hanno lanciato un ultimatum al presidente egiziano Mohamed Morsi. Dovrà lasciare il potere entro le 17 di martedì, altrimenti sarà messa in atto una "disobbedienza civile", avvertono i Tamarod (ribelli). Le forze armate danno invece 48 ore a tutte le forze politiche per rispondere alla richieste. Domenica milioni di persone si erano riversate in strada per chiedere le dimissioni di Morsi. Almeno 15 i morti. - L'opposizione e l'esercito hanno lanciato un ultimatum al presidente egiziano. Dovrà lasciare il potere entro le 17 di martedì, altrimenti sarà messa in atto una "disobbedienza civile", avvertono i Tamarod (ribelli). Le forze armate danno invece 48 ore a tutte le forze politiche per rispondere alla richieste. Domenica milioni di persone si erano riversate in strada per chiedere le dimissioni di Morsi. Almeno 15 i morti.

"Diamo a Mohamed Morsi fino alle 17 di martedì 2 luglio per lasciare il potere e permettere alle istituzioni statali di preparare le elezioni presidenziali anticipate", si legge nel comunicato dei Tamarod pubblicato sul sito. In caso di rifiuto, "martedì alle 17 sarà l'inizio di una campagna di disobbedienza civile".



Morsi incontra il ministro della Difesa e il premier - Si è appreso che Morsi ha incontrato in serata il ministro della Difesa Abdel Fattah el Sissi insieme con il premier Hisham Qandil, come riferiscono fonti della presidenza egiziana.



L'esercito: "Risposta entro 48 ore, poi interverremo" - Se entro 48 ore tutte le forze politiche non risponderanno alle richieste del popolo, saranno costrette a intervenire presentando una road map la cui applicazione sarà controllata "direttamente". E' quanto afferma un comunicato delle forze armate letto alla tv di Stato egiziana. Un immenso boato da piazza Tahrir ha accolto l'annuncio dell'esercito. "Il popolo vuole la caduta del regime", è il grido che si è levato da Tahrir.



Elicotteri militari su Tahrir con bandiere - Dopo l'annuncio dell'ultimatum a Morsi e dell'appoggio delle Forze armate all'opposizione, elicotteri militari hanno sorvolato piazza Tahrir sventolando la bandiera egiziana. Il passaggio è stato accolto dalla folla presente in piazza con un boato.



Almeno 15 i morti negli scontri - Il bilancio degli scontri avvenuti da ieri nel Paese tra sostenitori e oppositori del presidente egiziano è di almeno 15 morti e più di 600 feriti, secondo il ministero della Sanità: otto le vittime dell'assalto alla sede della Fratellanza, al Cairo. Gli altri morti ad Assiut, Kafr el Seikh, Alessandria, Beni Suef, Fayum.



Scandendo lo slogan "Il popolo chiede la caduta del regime", circa mezzo milione di persone si è radunato domenica a piazza Tahrir e una folla simile è scesa per le strade di Alessandria, in quelle che sono le manifestazioni più grandi dalla primavera araba, costata il potere a Hosni Mubarak nel 2011. Decine di militanti armati di fucili, bombe molotov e sassi, hanno attaccato e dato fuoco alla sede nazionale dei Fratelli musulmani, dove non c'era traccia di polizia. Secondo alcuni testimoni, le guardie all'interno dell'edificio hanno sparato contro gli aggressori. Si teme che questo aut-aut sarà foriero di ulteriori violenze in un Paese che ormai si è trasformato in una vera e propria polveriera.







Liberato l'islamico preso in ostaggio dai manifestanti: è grave - Liberato un ostaggio: è grave - Incuranti dell'ultimatum, alcuni manifestanti hanno nuovamente preso d'assalto il quartier generale dei Fratelli musulmani al Cairo prendendo in ostaggio un islamico all'interno dell'edificio. L'uomo è stato liberato nel giro di qualche ora, ma si trova ora ricoverato in condizioni critiche, come riferiscono fonti della sicurezza, secondo le quali è stato pugnalato mentre l'edificio veniva evacuato.



Cinque ministri si dimettono: ci uniamo ai manifestanti - I ministri del Turismo, dei Rapporti col Parlamento, delle Telecomunicazioni, dell'Ambiente e delle Risorse idriche hanno presentato una lettera di dimissioni dove spiegano di volersi unire i manifestanti e di essere contrari alla politica del governo.



Obama: "Molto preoccupato per ciò che accade" - Il presidente americano, Barack Obama, in visita in Tanzania, si è oggi detto molto preoccupato per quanto sta accadendo in Egitto, e ha affermato che gli Stati Uniti seguono da vicino la situazione. "Gli aiuti all'Egitto saranno dati solo se sarà rispettata la legge, se il governo ascolterà l'opposizione e se non sarà usata la violenza", ha aggiunto.