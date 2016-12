foto Ap/Lapresse

22:46

- Sono vari milioni i manifestanti che sono scesi in piazza per protestare contro il presidente egiziano Mohamed Morsi. Lo ha detto una fonte militare facendo riferimento alle operazioni di rilevazione dall'alto delle manifestazioni. E si accentuano le violenze tra i manifestanti pro e contro il presidente. Un morto si è registrato a Beni Suef mentre più grave è il bilancio ad Assiut con tre persone rimaste uccise. Decine i feriti in tutte le città.