foto Twitter

18:49

- Atterraggio di emergenza nell'Hudson River a New York. Un elicottero, con a bordo cinque persone (quattro passeggeri e il pilota), è atterrato nel fiume che circonda Manhattan. Secondo quanto emerso, tutti i passeggeri sarebbero stati immediatamente soccorsi e portati in salvo e non ci sarebbero feriti.