Bebè reale, chi darà per primo l'annuncio?

16:55 - Per tradizione, la prima ad essere informata dovrebbe essere sua maestà la real nonna, ma visti i tempi non è da escludere che 140 caratteri svelino al mondo la lieta novella bruciando tutti sul tempo. Sarà dunque un tweet o i centenari cannoni di Hyde Park ad annunciare al regno la nascita del piccolo di casa Windsor? I bookmaker accettano scommesse.



Intanto continuano a trapelare particolari sul giorno del parto: accanto a Kate ci saranno la madre Carole e la sorella Pippa, mentre all'erede al trono non resterà che aspettare fuori dalla sala, in paziente attesa di conoscere il volto del primogenito - anche se, secondo gli scommettitori, nel grembo della duchessa di Cambridge starebbe lievitando una principessina, il toto-nome per ora vede in testa Alexandra.

A quanto pare, all'indomani Kate si trasferirà dai genitori e non a palazzo reale: l'ennesimo strappo alla regola, un'arte in cui la Middleton è veramente la regina incontrastata.