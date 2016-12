foto Ansa

16:31

- Ci saranno nuove rivelazioni dai documenti ottenuti dalla "talpa" del datagate, Edward Snowden. Lo afferma il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, in un'intervista alla Abc. "Non è accettabile" per gli Stati Uniti cercare di negare a Snowden, asilo in Ecuador, aggiunge Assange. Il padre di Edward Snowden è "ovviamente preoccupato, è un genitore. Siamo in contatto con i suoi legali per cercare di smorzare alcune delle sue preoccupazioni".