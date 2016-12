Russia, ok alla legge contro la propaganda gay

15:25

- Il presidente russoha promulgato una legge che punisce qualsiasi atto di "propaganda" omosessuale in presenza di minori. La norma è già stata definita discriminatoria dai difensori dei diritti dell'uomo. In base alla legge la "propaganda di relazioni sessuali non tradizionali davanti a minori" è punibile con una multa che va dai 4mila ai 5mila rubli (100-125 euro).