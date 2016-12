foto Ap/Lapresse

- Il presidente americano, Barack Obama, annuncerà un piano da sette miliardi di dollari destinato, in cinque anni, a facilitare l'accesso all'energia elettrica nell'Africa subsahariana denominato "Power Africa". L'attesa dichiarazione avverrà oggi all'Università del Capo, in Sudafrica, come riferito dalla Casa Bianca.