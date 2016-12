foto Ansa

- Le autorità filippine ritengono che la presenza militare e para-militare cinese nel mar della Cina del sud rappresenti una minaccia per la pace nella regione. Lo ha dichiarato il segretario agli affari esteri di Manila, Albert Del Rosario, in una comunicazione ufficiale durante una riunione dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-est (Asean) in corso da oggi fino al 2 luglio nel sultanato del Brunei.