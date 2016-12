foto Afp

08:07

- Le vittime della tragedia causata nello Stato indiano di Uttarakhand da un monsone trasformatosi in tsunami, potrebbero essere 10mila. Il quotidiano The Times of India ha rivelato che il Dipartimento meteorologico diffuse dal 14 al 16 giugno bollettini riguardanti la possibilità di "pesantissime piogge" in Uttarakhand, in cui chiedeva alle autorità, che secondo il giornale "non fecero nulla", di "trasferire la gente in luoghi sicuri".