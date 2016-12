foto Donnavventura

07:50

- La Cambogia ha rimosso il bando imposto venerdì scorso alle emittenti straniere di sospendere la trasmissione di programmi in lingua Khmer fino alla fine delle elezioni del 28 luglio. Ad influire sulla decisione di Phnom Phem sono state anche le proteste sollevatesi dai vari media, dal pubblico e dagli Stati Uniti che avevano espresso preoccupazione per il flusso di informazioni in vista del voto.