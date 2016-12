foto Afp

- Il presidente dell Ecuador, Rafael Correa, ha affermato che la "soluzione" per il trasferimento dell'americano Edward Snowden, bloccato a Mosca dopo aver chiesto asilo politico a Quito, è "nelle mani delle autorità russe". "Per formalizzare tale domanda di asilo, lui deve trovarsi in territorio ecuadoregno. Al momento la soluzione, la destinazione di Snowden, è nelle mani delle autorità russe", ha dichiarato.