foto Ansa

00:34

- E' stata rimossa, tra mille polemiche, a Buenos Aires la statua di Cristoforo Colombo nella piazza che si trova dietro la Casa Rosada. Le autorità precisano che il monumento è stato tolto per essere sottoposto a lavori di restauro. La numerosa comunità italiana in Argentina si è battuta per mesi contro lo spostamento della statua, donata al Paese nel 1910.