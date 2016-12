foto Reuters

15:30

- Momenti di tensione a Johannesburg, in Sudafrica, dove il presidente americano, Barack Obama, è atteso a breve per un discorso a Soweto. I manifestanti scesi in piazza contro la visita del Capo di Stato americano si sono scontrati con i poliziotti in tenuta antisommossa che stanno presidiando la zona. Secondo alcuni testimoni, la polizia avrebbe anche lanciato granate stordenti per disperdere la folla.