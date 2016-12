foto Ansa

14:45

- Alla vigilia della grande manifestazione in Egitto contro il presidente Morsi, il movimento Tamarod ha annunciato di avere raccolto 22 milioni di firme per farlo dimettere. "E' finita - ha detto Mahmud Badr, portavoce del movimento -. Il popolo ha fatto cadere il regime. Abbiamo 22 milioni di firme. Chiediamo loro di riunirsi domani in tutte le piazze del Paese".