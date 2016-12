foto Ansa

13:22

- Il presidente Usa, Barack Obama, guarda con "preoccupazione" alla situazione in Egitto e chiede al presidente Morsi e all'opposizione a intavolare "colloqui costruttivi" rinunciando alla violenza. Intanto, in vista delle imponenti manifestazioni previste per domani per chiedere le dimissioni di Morsi, circa 200 marine Usa delle basi di Sigonella, in Sicilia, e di Moron, in Spagna, sono stati messi in allerta per proteggere le sedi americane in Egitto.