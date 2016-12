foto Afp

- "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Mandela e la sua famiglia". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, durante la conferenza stampa congiunta con il collega sudafricano, Jacob Zuma, a Pretoria. "Quello che è accaduto in Sudafrica - ha aggiunto Obama - continua a brillare come un faro. Il coraggio morale di Mandela è una fonte di ispirazione personale e per il mondo".