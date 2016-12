foto Ansa

10:29

- Una delle priorità del governo è riportare a casa i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Lo ha detto il ministro della Difesa, Mario Mauro. "La nostra preoccupazione è per i due fucilieri del San Marco. Riteniamo che la missione di questo governo non sarà conclusa se non quando avremo risolto anche questo problema. Sono gli uomini il centro delle Forze armate, non i cannoni, gli aerei e le navi", ha spiegato infatti Mauro.