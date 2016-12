foto Ansa

09:22

- Il governo tunisino ha respinto le accuse delle tre attiviste di Femen che hanno descritto le condizioni della loro detenzione in Tunisia come disumane. In una conferenza stampa, fatta nel giorno del loro arrivo a Parigi, dopo l'espulsione della Tunisia, le tre attiviste hanno raccontato che, nei giorni della prigionia, hanno dovuto subire violenze ed umiliazioni, oltre enormi pressioni psicologiche.