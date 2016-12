Egitto, salgono a tre le vittime degli scontri Piazze sempre più divise fra pro e anti Morsi

foto Reuters Correlati Egitto diviso fra sostenitori e oppositori di Morsi 15:21 - E' di nuovo caos in Egitto, alla vigilia del 30 giugno, la giornata del primo anniversario di presidenza di Mohamed Morsi e che movimenti e opposizioni vorrebbero segnasse l'inizio della fine del "regno" dei Fratelli musulmani. Negli scontri ad Alessandria sono morte tre persone, tra cui un cittadino americano, ucciso da una coltellata. I feriti sono più di 140, molti colpiti da proiettili a pallettoni. - E' di nuovo, alla vigilia del 30 giugno, la giornata del primo anniversario die che movimenti e opposizioni vorrebbero segnasse l'inizio della fine del "regno" dei. Negli scontri ad, tra cui un cittadino americano, ucciso da una coltellata. I, molti colpiti da proiettili a pallettoni.

La contrapposizione frontale fra coloro che sostengono il primo presidente proveniente dalle fila dei Fratelli musulmani e coloro che invece vogliono che se ne vada, accusandolo di avere trascinato il Paese in una crisi durissima e di averlo spaccato a metà, è diventata visibile e tangibile.



Ribelli: "22 mln di firme contro Morsi" - Il movimento Tamarod ha annunciato di avere raccolto 22 milioni di firme per far dimettere Morsi. "E' finita - ha detto Mahmud Badr, portavoce del movimento -. Il popolo ha fatto cadere il regime. Abbiamo 22 milioni di firme. Chiediamo loro di riunirsi domani in tutte le piazze del Paese".



Alle fiamme le sedi della Fratellanza - Sedi della Fratellanza sono state assaltate ad Alessandria, e in varie località del delta del Nilo, dove da mercoledì il bilancio delle vittime è salito a cinque persone. Ad Alessandria la sede della Fratellanza è stata data alle fiamme davanti ad una folla che inneggiava contro la guida spirituale del movimento.



L'uccisione del 21enne statunitense - Proprio nei pressi della sede della Fratellanza data alle fiamme ad Alessandria si trovava l'americano di 21 anni rimsto ucciso. Il giovane, Andrew Driscoll Pochter, è deceduto all'ospedale militare dove era stato trasportato dopo una pugnalata. L'Ambasciata degli Stati Uniti a Il Cairo sta verificando quanto accaduto, mentre in piazza era apparso uno striscione antiamericano con la scritta: "Obama sostiene il terrorismo".



In Egitto per insegnare inglese ai bambini - Andrew Driscoll Pochter, frequentava il Kenyon College, nell'Ohio, e secondo quanto riferito dalla famiglia, aveva una grande passione per il Medio Oriente. Si era trasferito ad Alessandria per insegnare inglese ai bambini di 7-8 anni.



Usa: "Evitare l'Egitto" - In seguito alle proteste degli ultimi giorni in Egitto, l'amministrazione Obama ha lanciato l'allarme chiedendo ai cittadini americani di evitare, se non è necessario, di recarsi nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha inoltre autorizzato tutto il personale diplomatico non essenziale, assieme alle loro famiglie, a lasciare l'Egitto, almeno sino a quando la situazione nel Paese non migliorerà.



Obama: "Fermare le violenze" - Il presidente Barack Obama ha chiesto al presidente Morsi e all'opposizione di intavolare "colloqui costruttivi" rinunciando alla violenza. Intanto, in vista delle imponenti manifestazioni previste per domani, circa 200 marine Usa delle basi di Sigonella, in Sicilia, e di Moron, in Spagna, sono stati messi in allerta per proteggere le sedi americane in Egitto.