foto Reuters

01:04

- In seguito alle proteste degli ultimi giorni in Egitto, l'amministrazione Obama ha lanciato l'allarme chiedendo ai cittadini americani di evitare, se non è necessario, di recarsi nel Paese. Ieri, secondo fonti egiziane, un cittadino americano è rimasto ucciso nelle violenze ad Alessandria. Il Dipartimento di Stato Usa ha autorizzato tutto il personale diplomatico non essenziale, assieme alle famiglie, a lasciare l'Egitto.