- Un morto e un numero imprecisato di feriti è il primo bilancio di un'esplosione avvenuta in una piazza centrale di Port Said, in Egitto, durante una manifestazione contro il presidente Mohamed Morsi. Secondo fonti locali si è trattato di un ordigno esplosivo, secondo il ministero dell'Interno di una bombola di gas. Intanto è salito a quattro il numero delle vittime degli scontri ad Alessandria. L'ultima vittima è un manifestante dell'opposizione.