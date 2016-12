foto Ap/Lapresse

22:32

- Un rapinatore ha sparato in testa ad un bambino boliviano di cinque anni di nome Brian uccidendolo, durante un assalto in un appartamento di San Paolo del Brasile. L'episodio ha sollevato un'ondata di sdegno e commozione in tutto il Paese, dove ormai la criminalità è fuori controllo. Il malvivente ha sparato a bruciapelo al bambino perché non smetteva di piangere, rivela la stampa brasiliana.