foto Afp

20:59

- Il presidente americano, Barack Obama, è atterrato all'aeroporto militare di Pretoria, proveniente dal Senegal, per la seconda tappa del suo viaggio in Africa. Si tratta del momento clou della seconda missione in Africa del primo presidente nero americano. Un viaggio che cade nel momento in cui tutto il mondo è in ansia per Nelson Mandela che, secondo l'ex moglie Winnie, pur restando in condizioni critiche, in queste ore starebbe un po' meglio.