foto Ap/Lapresse

20:10

- Una donna è stata incriminata negli Stati Uniti per aver inviato delle lettera alla ricina al presidente americano, Barack Obama, e al sindaco di New York, Michael Bloomberg. Lo rende noto il Dipartimento di giustizia. La donna, Shannon Richardson, madre di cinque figli, è stata arrestata in Texas all'inizio di giugno. Si tratta di un'attrice apparsa in alcune serie televisive americane come "The Walking Dead" e "Vampire Diaries".