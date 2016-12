Nelson Mandela, ex moglie: gran miglioramento

foto Afp Correlati Sudafrica, Mandela tenuto in vita artificialmente 17:08 - Nelson Mandela ha mostrato "grandi segni di miglioramento" negli ultimi giorni. Parola di Winnie Madikizela-Mandela, ex moglie del Premio Nobel, ricoverato all'ospedale Pretoria da diversi giorni. "Non sono un medico, ma ho notato che migliora", ha detto, a Johannesburg, ai giornalisti che le chiedevano notizie sulle condizioni di salute di Mandela. - Nelson Mandela ha mostrato "grandi segni di miglioramento" negli ultimi giorni. Parola di Winnie Madikizela-Mandela, ex moglie del Premio Nobel, ricoverato all'ospedale Pretoria da diversi giorni. "Non sono un medico, ma ho notato che migliora", ha detto, a Johannesburg, ai giornalisti che le chiedevano notizie sulle condizioni di salute di Mandela.

Obama in viaggio verso Pretoria - "Quando arriviamo in Sudafrica vedremo quale è la situazione e valuteremo". Così, pressato dai cronisti, Barack Obama risponde all'ipotesi di una sua visita al capezzale di Nelson Mandela. "Michelle e le mie figlie hanno già avuto l'opportunità di incontrarlo in passato. Ora - aggiunge Obama - la nostra principale preoccupazione è la sua salute ed essere vicini alla famiglia". Infine, alla domanda se abbia avuto qualche aggiornamento o se abbia parlato da poco ai familiari di "Madiba", Obama taglia corto: "Ne sapremo di più quando atterriamo".