foto Ansa

15:14

- "Non voglio essere invadente, inopportuno, nei confronti della famiglia di Nelson Mandela". Così il presidente americano, Barack Obama, in volo verso il Sudafrica. "Non ho bisogno di una foto opportunity con il premio Nobel", ha sottolineato Obama. L'ex presidente sudafricano Mandela è ricoverato da diversi giorni in condizioni critiche nell'ospedale di Pretoria.