Mette su Facebook foto di Hitler: condannato

foto Ap/Lapresse 07:06 - Un 29enne è stato condannato in Austria a 18 mesi di reclusione per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook foto di svastiche e del dittatore nazista Adolf Hitler. Durante il processo, a Feldkirch, l'uomo ha ammesso di aver pubblicato il materiale vietato, ma ha spiegato di non sapere che sarebbe stato visibile a tutti. - Un 29enne è stato condannato in Austria a 18 mesi di reclusione per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook foto di svastiche e del dittatore nazista Adolf Hitler. Durante il processo, a Feldkirch, l'uomo ha ammesso di aver pubblicato il materiale vietato, ma ha spiegato di non sapere che sarebbe stato visibile a tutti.

L'imputato, che durante il processo indossava un paio di guanti per nascondere alcuni tatuaggi, ha ammesso di aver fatto parte della scena skinhead tra il 2000 e il 2002. Il 29enne, nel cui computer la polizia ha trovato file musicali di gruppi neonazisti vietati, resterà comunque a piede libero fino a che non scadranno i termini per un eventuale ricorso contro la sentenza di primo grado.