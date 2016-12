foto Ap/Lapresse

- L'Ecuador non ha ancora preso in considerazione la possibilità di dare via libera all'ingresso di Edward Snowden nel territorio nazionale, ma non lo esclude. Lo ha detto il presidente Rafael Correa, precisando che il suo governo darà comunque l'asilo solo dopo che sarà in territorio ecuadoriano. Territorio ecuadoriano sono anche le ambasciate e i consolati del Paese nel mondo.