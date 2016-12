foto Ansa

- Continua il braccio di ferro in Egitto dopo il risultato delle elezioni presidenziali. "Siamo convinti che milioni di persone scenderanno in strada" il 30 giugno per chiedere le dimissioni del presidente egiziano Mohamed Morsi, ha detto il leader del Fronte di opposizione Mohamed el Baradei. Dopo il discorso di Morsi di questa notte, ha aggiunto, "l'opposizione sarà ancora più decisa".